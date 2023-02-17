Командующие войсками ЗВО и ВВО стали генерал-полковниками

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Командующему войсками Западного военного округа (ЗВО) Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа (ВВО) Рустаму Мурадову присвоено воинское звание генерал-полковник.

Такой указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Никифоров командует войсками ЗВО с января 2023 года, говорится на сайте Минобороны. Мурадов командует войсками ВВО с августа 2022 года.

В январе Минобороны сообщало, что Мурадов командует группировкой "Восток" в зоне специальной военной операции на Украине.

17 февраля стало известно, что генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа. До этого войсками ЦВО командовал генерал-полковник Александр Лапин.

10 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о назначении Лапина начальником главного штаба Сухопутных войск России.

На сайте Минобороны говорится, что в январе 2023 года командующим войсками Южного военного округа был назначен генерал-полковник Сергей Кузовлев.