Командующим войсками ЦВО назначен генерал Андрей Мордвичев

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО).

Это следует из информации, размещенной на официальном сайте Минобороны РФ.

По официальным данным, ранее войсками ЦВО командовал генерал-полковник Александр Лапин.

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о назначении Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск РФ.

Согласно сайту Минобороны РФ, с января 2023 года командующим войсками Западного военного округа (ЗВО) является генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

По информации сайта военного ведомства, в январе 2023 года командующим войсками Южного военного округа (ЮВО) был назначен генерал-полковник Сергей Кузовлев.

По данным сайта Минобороны РФ, с августа 2022 года войсками Восточного военного округа командует генерал-лейтенант Рустам Муралдов.

Согласно сайту Минобороны РФ, до недавнего времени новый командующий войсками ЦВО Мордвичев возглавлял 8-ю общевойсковую армию ЮВО.

Биография Андрея Мордвичева

По информации Минобороны РФ, Мордвичев родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, в 2006 году - Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. После окончания в 2016 году Военной академии Генштаба назначен на должность заместителя командира корпуса. С 2017 по 2019 год - начальник штаба - первый заместитель командующего армией Центрального военного округа. С 2019 по 2021 год - начальник штаба - первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа. С 2021 по 2023 год - командующий 8-й общевойсковой армии.

По информации сайта Минобороны РФ, Мордвичев награжден орденами Жукова, "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова, и рядом других медалей.

Центральный военный округ (считается самым большим военным округом России) окончательно сформирован 21 октября 2010 года путем слияния Приволжско-Уральского военного округа и западной части Сибирского военного округа. В состав ЦВО входят две общевойсковые армии, командование ВВС и ПВО и другие подразделения. Округу подчинена 201-я военная база в Таджикистане и авиабаза в Киргизии.