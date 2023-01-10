Песков не подтвердил и не опроверг назначение Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.

Прокомментировать эту информацию Пескова попросили журналисты в ходе общения с ним во вторник.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было", - сказал Песков.