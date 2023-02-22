В январе производство легковых машин в России упало в 4,5 раза год к году

К декабрю показатель упал почти вдвое

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года производство легковых автомобилей в России на фоне новогодних праздников упало к декабрю на 47,1%, до 21,3 тысячи штук, следует из данных Росстата. К январю 2022 года показатель сократился в 4,5 раза (на 77,6%).

Помесячный выпуск легковых машин находится примерно на таком уровне со второй половины 2022 года, если не считать всплесков в октябре (до 37,3 тысячи штук) и декабре (до 40,3 тысячи штук).

Производство грузовиков в январе сократилось год к году на 35,4%, до 5,8 тысячи штук, и было в 2,6 раза (на 62,2%) меньше декабрьского показателя.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в январе было выпущено на 5,6% меньше, чем в том же месяце годом ранее - 535 единиц (-60,8% к декабрю).

Производство кузовов для автотранспортных средств в январе показало снижение по сравнению с январем-2022 более чем вдвое (на 55,5%), до 1,9 тысячи единиц (на 36,9% меньше, чем в декабре).

Двигателей внутреннего сгорания в январе в стране выпустили 10,6 тысячи штук - в 3,1 раза (на 67,9%) меньше, чем годом ранее, и на 38,5% меньше, чем в декабре.

После начала военной операции на территории Украины большинство работавших в России мировых автоконцернов весной 2022 года прекратили поставки в страну автомобилей и компонентов. Часть из них приостановили свои локальные производства на неопределенный срок, некоторые - передали активы в госсобственность или российским частным владельцам.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе упали в 2,7 раза (на 63,1%), до 32 499 единиц по сравнению с январем 2022 года.