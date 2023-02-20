Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Поврежденный "Союз МС-22" вернут на Землю в конце марта

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Возвращение на Землю поврежденного корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме намечено на конец марта, сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Этот корабль ("Союз МС-22" - ИФ) еще в беспилотном режиме. Мы собираемся реализовать в конце марта, мы можем рассчитывать на успех возвращения этого "Союза"", - сказал Соловьев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, на корабле доставят на Землю 200-250 кг грузов.

11 января исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что поврежденный корабль "Союз МС-22" отстыкуется от МКС спустя одну-две недели после прибытия к ней "Союза МС-23".

По его словам, спускаемый аппарат корабля приземлится на штатной посадочной площадке в Казахстане.

18 февраля совет главных конструкторов предложил госкомиссии провести запуск корабля "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" к МКС в беспилотном режиме 24 февраля.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля. 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм, предполагается, что отверстие на скорости пробил элемент космического мусора. Предполагается, что поврежденный "Союз МС-22" спустят на Землю в беспилотном режиме.

Союз МС-22 МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шесть военнослужащих погибли в результате пожара в Курской области

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России литовскую "Лигу свободных наций"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Парасковиевка в ДНР

Прокуроры утвердили обвинительное заключение по делу экс-замминистра Раковой

В Анкаре заверили, что Турция не помогает России обходить санкции

В Анкаре заверили, что Турция не помогает России обходить санкции

Ижевский завод "АвтоВАЗа" отразил 3,6 млрд рублей убытка за 2022 год

ИТ-сектор под давлением новых вызовов

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ
Военная операция на Украине

В Курской области силовики переведены на усиленный режим работы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });