Поврежденный "Союз МС-22" вернут на Землю в конце марта

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Возвращение на Землю поврежденного корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме намечено на конец марта, сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Этот корабль ("Союз МС-22" - ИФ) еще в беспилотном режиме. Мы собираемся реализовать в конце марта, мы можем рассчитывать на успех возвращения этого "Союза"", - сказал Соловьев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, на корабле доставят на Землю 200-250 кг грузов.

11 января исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что поврежденный корабль "Союз МС-22" отстыкуется от МКС спустя одну-две недели после прибытия к ней "Союза МС-23".

По его словам, спускаемый аппарат корабля приземлится на штатной посадочной площадке в Казахстане.

18 февраля совет главных конструкторов предложил госкомиссии провести запуск корабля "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" к МКС в беспилотном режиме 24 февраля.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля. 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм, предполагается, что отверстие на скорости пробил элемент космического мусора. Предполагается, что поврежденный "Союз МС-22" спустят на Землю в беспилотном режиме.