Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:34Заразились
на 09.07В России 5 733 218+25 766В мире 185 557 387+481 535

Посол РФ в США назвал санкции Вашингтона против россиян "конфронтационным шагом"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Санкции Минторга США против ряда российских фирм не выдерживают критики и является очередным конфронтационным шагом, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Такой подход не выдерживает критики. Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей Соединенных Штатов, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений", - следует из комментария Антонова на странице диппредставительства в фейсбуке.

Посол заявил, что американская сторона не конкретизировала, какие именно нарушения были выявлены.

"Использовала уже набившее оскомину "likely", говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ", - подчеркнул Антонов.

Накануне Минторг США включил в "черный список" по три физических и юридических лиц из России за вовлеченность в деятельность, противоречащую, по мнению Вашингтона, национальной безопасности США. В списке Минторга фигурируют Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова. Среди компаний - ООО "Тесон", ООО "Трейд-Компонент" и группа компаний "Радиант".

Ограничения на выдачу лицензий этим компаниям в США вступают в силу 12 июля.

Вашингтон полагает, что вышеперечисленные компании и лица "пытались закупить товары в США для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона". В частности, ООО "Тесон", группа компаний "Радиант" и ООО "Трейд-Компонент", по мнению Минторга США, "участвуют в закупке электронных компонентов американского производства, вероятно, в рамках реализации российских военных программ".

США Россия Анатолий Антонов

Новости по теме

Новости

Власти Гаити попросили США прислать войска после убийства президента

Власти Афганистана сообщили об отбитой атаке талибов на Кандагар

Глава Минсельхоза Франции посетил производителей шампанского на фоне спора с РФ

Глава Минсельхоза Франции посетил производителей шампанского на фоне спора с РФ

Кремль представил свой пресс-релиз о беседе Путина и Байдена

Байден призвал Путина обуздать российских хакеров-вымогателей

В Бангладеш жертвами пожара на фабрике стали 52 человека

В Бангладеш жертвами пожара на фабрике стали 52 человека

Минторг США внес в черный список три компании и три физлица из РФ

Минторг США внес в черный список три компании и три физлица из РФ

Больших панд спасли от угрозы вымирания

Больших панд спасли от угрозы вымирания

Польскую трубопроводную систему очистили спустя 2 года после инцидента с "Дружбой"

Лавров назвал условие для вступления России в афганскую войну

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');