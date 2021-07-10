Посол РФ в США назвал санкции Вашингтона против россиян "конфронтационным шагом"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Санкции Минторга США против ряда российских фирм не выдерживают критики и является очередным конфронтационным шагом, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Такой подход не выдерживает критики. Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей Соединенных Штатов, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений", - следует из комментария Антонова на странице диппредставительства в фейсбуке.

Посол заявил, что американская сторона не конкретизировала, какие именно нарушения были выявлены.

"Использовала уже набившее оскомину "likely", говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ", - подчеркнул Антонов.

Накануне Минторг США включил в "черный список" по три физических и юридических лиц из России за вовлеченность в деятельность, противоречащую, по мнению Вашингтона, национальной безопасности США. В списке Минторга фигурируют Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова. Среди компаний - ООО "Тесон", ООО "Трейд-Компонент" и группа компаний "Радиант".

Ограничения на выдачу лицензий этим компаниям в США вступают в силу 12 июля.

Вашингтон полагает, что вышеперечисленные компании и лица "пытались закупить товары в США для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона". В частности, ООО "Тесон", группа компаний "Радиант" и ООО "Трейд-Компонент", по мнению Минторга США, "участвуют в закупке электронных компонентов американского производства, вероятно, в рамках реализации российских военных программ".