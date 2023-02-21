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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Турбизнес Крыма попросил о господдержке на фоне спада спроса на летний отдых

По оценкам туроператоров, спрос упал на 40-70% из-за опасений относительно безопасности таких поездок

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на летний отдых в Крыму снизился, по оценкам туроператоров, на 40-70%, представители местного турбизнеса попросили поддержки государства, в том числе возобновления программы туристического кешбэка для путешествий на полуостров, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

В РоссииРСТ дал прогноз об отказе от отдыха в РФ около 450 тыс. россиян из-за отсутствия кэшбэкаЧитать подробнее

"Бронирования объектов размещения Крыма заметно снизились из-за закрытого аэропорта Симферополя и опасений туристов по поводу безопасности поездок. По оценкам туроператоров, снижение спроса достигает 40-70%. Местные предприниматели в сфере туризма пытаются выжить за счет путешествий жителей Крыма и близлежащих регионов. Множество турфирм вынуждены были закрыться, многие турбазы и пансионаты не готовы открываться к летнему сезону из-за недостатка средств на зарплату сотрудникам", - говорится в сообщении.

В РСТ напомнили, что в конце 2022 года правительство уже выделило Крыму и Севастополю субсидию 1,6 млрд рублей из резервного фонда.

"Для сохранения рабочих мест 1,5 тысячи компаний и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере туризма, получили на сотрудника по два МРОТ. Но с учетом тяжелой ситуации на полуострове представители местного турбизнеса называют это "каплей в море", - отметили в союзе.

По его данным, крымские туроператоры хотели бы получить поддержку государства в виде целевых льготных кредитов на сохранение персонала.

"Кроме того, местные предприниматели просят о возобновлении программы кэшбэка для Крыма и Севастополя. Возврат 20% стоимости туров мог бы стать для туристов дополнительным стимулом при выборе места отдыха. Заинтересованы крымские турфирмы и во включении в программы "Пушкинская карта", а также программу бесплатных путешествий для школьников "Социальный сертификат", - говорится в сообщении.

Аэропорт Симферополя закрыт с 24 февраля 2022 года, туристы добираются в Крым по железной дороге или личным автотранспортом. В 2022 году полуостров принял около 6,3 млн туристов, турпоток снизился на 30% к 2021 году.

Крым Симферополь РСТ
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