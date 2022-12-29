Водителей предупредили о возможных пробках на подъездах к Крымскому мосту

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края прогнозируют, что на праздники увеличатся пробки на подъезде к Крымскому мосту. Об этом предупредил оперштаб Кубани.

"Из-за ожидаемого увеличения транспортного потока в ближайшие полторы недели водителей при планировании поездок во время новогодних и рождественских праздников просят учитывать возможные пробки на подъезде к Крымскому мосту, а также заложить время на прохождение обязательного досмотра", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма сообщала, что на праздники будут приняты меры для ускорения досмотра автомобилей, проезжающих Крымский мост.