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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

В Госдепе заявили о готовности продолжать с Москвой диалог об СНВ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон не отказывается от возможности вести переговоры с России об ограничении ограничений стратегических вооружений, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Конечно, мы сохраняем готовность в любое время вести разговор с Россией об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что еще происходит на мировой арене и в наших отношениях", - заверил он.

Ранее сообщалось, что Блинкен назвал безответственным решение Москвы приостановить участие в ДСНВ и пообещал внимательно следить за происходящем.

В Совете национальной безопасности США также подтвердили, что не исключают вариант переговоров с Россией по вопросу ДСНВ.

"Мы готовы встретиться с представителями России, чтобы обсудить этот договор и вопросы ядерной стабильности (...) Как мы уже говорили ранее: не важно, что происходит в мире, США намерены добиваться важнейших мер в сфере контроля над вооружениями", - цитирует CNN слова неназванного представителя Совбеза США.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него.

ДСНВ, или СНВ-3, – договор России и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. 3 февраля 2021 года стороны обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ – до 5 февраля 2026 года.

Энтони Блинкен США ДСНВ Владимир Путин
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