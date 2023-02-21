В Думе допустили увеличение числа ядерных боезарядов в связи с приостановкой участия в ДСНВ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Приостановка Россией участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений означает, что в случае необходимости Россия может увеличить количество имеющихся боезарядов и носителей, считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Мы приостанавливаем свое участие в этом договоре в ответ на действия наших партнеров и вольны делать все, что хотим для того, чтобы обеспечить безопасность нашей родины. Надо будет увеличить количество боезарядов - увеличим, надо будет увеличить количество носителей - увеличим, это наше право", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, решение о приостановке участия в ДСНВ не нужно будет ратифицировать, так как "президент принял решение".

В послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия вынужденно приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. У него есть информация о том, что США развивают свои вооружения и даже планируют новые испытания, в этом случае и Россия будет считать себя вправе провести такие испытания, добавил он.