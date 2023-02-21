В СовФеде ждут соблюдения Россией обязательств по ДСНВ "в части потолков"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что приостановка участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) означает прекращение контакт ов с США в рамках этого документа. Он предположил, что Россия будет выполнять обязательства по этому договору "в части потолков".

"Приостановка означает, что соглашение сохраняет свою юридическую силу. Я надеюсь, что у нас будет сохраняться возможность, если коренным образом не изменятся обстоятельства, для того чтобы соблюдать свои обязательства в плане ограничений по этому договору. Это напрямую связано с задачами обеспечения нашей национальной безопасности", - сказал сенатор.

"Если договор сохраняет юридическую силу, то и, наверное, сохраняются, с моей точки зрения, обязательства по этому договору в части потолков, но прекращается взаимодействие с другой стороной", - отметил он.

Косачев "надеется, что интересы обеспечения национальной безопасности России позволят нам оставаться в пределах тех ограничений, которые установлены договором".

"Я на это надеюсь. Но определять это должны наши военные. Но с моей точки зрения, непосредственное следствие из решения президента о приостановке означает, что мы прекращаем на данном этапе любое взаимодействие с США в рамках этого договора", - сказал он.

По словам сенатора, это означает, что Россия перестает реагировать на запросы США по инспекциям и участвовать в совместных контрольных механизмах.

"Поскольку США организовали для себя ситуацию таким образом, что они как бы в одностороннем порядке проверяют Россию, но не дают проверять США, у американцев полностью, на сто процентов исчезает возможность использовать договор в своих односторонних интересах", - отметил он.

"Я не уполномочен прогнозировать развитие событий на будущее, но минимальное условие, без которого вообще ничего не может обсуждаться, - это возврат американцев к тому, чтобы соблюдать свои обязательства по договору и изменение американской риторики, которая говорит о намерении нанести стратегическое поражение России и использование украинских вооруженных сил для того, чтобы наводить американские системы на российские цели, в том числе связанные с обеспечением стратегической безопасности и стабильности", - продолжил Косачев.

По его мнению, такие действия США недопустимы и они, в том числе являются причиной приостановки участия России в договоре.

"Прямо противоположные действия американской стороны могут быть какой-то совершенно минимальной точкой, с которой возможен возврат", - сказал сенатор.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ без выхода из него. Он предупредил, что если США решат провести ядерные испытания, Россия их тоже проведет ради сохранения паритета.