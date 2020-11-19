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Главы МИД пяти стран потребовали от Китая соблюдать автономию Гонконга

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США потребовали от властей Китая следовать своим обязательствам в отношении автономии Гонконга.

"Мы, будучи ведущими членами международного сообщества, ожидаем, что Китай будет выполнять свои международные обязательства и свой долг перед народом Гонконга", - говорится в совместном заявлении глав МИД пяти стран, размещенном на сайте американского Госдепартамента.

В нем подчеркивается: "Мы настоятельно призываем центральные власти Китая пересмотреть действия против избранного законодательного органа Гонконга и немедленно восстановить в должности членов законодательного совета".

Главы МИД пяти стран выразили мнение, что дисквалификация членов законодательного собрания является "частью согласованной кампании, направленной на то, чтобы заставить замолчать все критические голоса", а также действиями, направленными на "ограничение свободы активных средств массовой информации Гонконга".

"Мы призываем Китай остановить действия по лишению народа Гонконга права избирать своих представителей в соответствии с Совместной декларацией и основным законом", - подчеркнули они.

Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей определил процедуру дисквалификации членов законодательного собрания Гонконга. Они могут быть лишены полномочий, если их действия носят антигосударственный характер. К этим действиям отнесены призывы к провозглашению независимости Гонконга, отказ от признания суверенитета материка над мегаполисом, призывы к иностранному вмешательству и другие действия, угрожающие национальной безопасности.

В соответствии с этими положениями четыре депутата законодательного собрания Гонконга уже были лишены мандатов.

Гонконг Китай Австралия Канада Новая Зеландия Великобритания США

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