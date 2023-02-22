Песков не стал комментировать сообщения о неудачном пуске ракеты "Сармат"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют сообщения некоторых зарубежных СМИ о том, что РФ провела неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Не могу ответить на этот вопрос, это все-таки прерогатива Минобороны", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя информацию о неудачном пуске ракеты "Сармат", призвал не верить всему, что появляется в СМИ.

"Вся информация, которая достойна публичного освещения, по каналам министерства обороны предоставляется", - заявил Рябков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Но я хочу отметить, что в последнее время очень много, в том числе и не засвеченных в публичном пространстве, ситуаций возникает провокационного характера: когда осуществляются провокационные внешне, на самом деле не имеющее ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы, как раз для того, чтобы проверить как официальные круги той или иной страны, в данном конкретном случае РФ, на это отреагируют. Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ, тем более, если источником выступает CNN", - отметил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Россия на этой неделе якобы неудачно испытала МБР "Сармат". По данным телеканала, российская сторона уведомила о планах проведения такого испытания Вашингтон.