Борисов заявил, что "Роскосмос" ведет серийное производство МБР "Сармат"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" ведет серийное производство межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Сегодня на боевом дежурстве стоят баллистические ракеты "Синева", ведется серийное производство ракет "Ярс", "Булава" и "Сармат" с различным боевым оснащением", - сказал Борисов на пленарном заседании форума "Армия-2022".

"Главное направление деятельности госкорпорации "Роскосмос" - это повышение оборонного потенциала нашей страны и укрепление ее безопасности", - добавил он.

21 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что МБР "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.

О первом испытательном пуске МБР "Сармат" с космодрома Плесецк Минобороны РФ объявило 20 апреля.

22 мая Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы "Роскосмоса", сообщил, что Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство около 50 МБР "Сармат". До этого Рогозин заявил, что серийные поставки этих ракет Минобороны РФ планируется начать к концу осени этого года.

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").

МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Ракета "Сармат" может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", сообщил 24 апреля командующий РВСН РФ Сергей Каракаев. Планирующий крылатый боевой блок "Авангард" может развивать скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). В настоящее время "Авангарды" устанавливают на межконтинентальные ракеты УР-100Н УТТХ.