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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство.

Об этом Борисов сообщил на марафоне "Поделись своим знанием" в пятницу.

21 июня президент РФ Владимир Путин сказал, что стратегический комплекс "Сармат" "в ближайшее время" заступит на боевое дежурство.

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, госкорпорация "Роскосмос").

МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").

Роскосмос Сармат Юрий Борисов
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