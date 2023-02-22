Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-банкиров Клигмана и Урина на 20 млрд рублей

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка "Агросоюз") в аресте имущества бывшего банкира Ильи Клигмана и его заместителя в некоторых кредитных организациях Евгения Урина, в пределах суммы 10 049 млн рублей у каждого.

Как говорится в определении на сайте суда, "доказательств совершения действий по отчуждению имущества ответчиками, намерения отчуждения имущества не представлено. Доказательств вынесения постановления о привлечении ответчиков в качестве обвиняемых по уголовному делу по факту хищения имущества банка также не представлено. Доводы, изложенные в заявлении, не подтверждены документально".

АСВ попросило об этом в декабре. Также оно просило суд запретить Клигману и Урину "совершать сделки, связанные с отчуждением и/или обременением имущества (недвижимого, движимого имущества, банковских счетов, вкладов в РФ и за пределами территории РФ)", стоимость которого соразмерна 10 049 млн рублей.

"Коммерсантъ" в апреле 2021 года писал, что "Клигман стоит за аферами в банке "Агросоюз", Геленджик-банке, банке "Интеркоммерц", Тайм-банке, Анталбанке, Арксбанке, Инкаробанке, Трансинвестбанке, Байкалбанке и целом ряде других кредитных учреждений". По делу о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося "Агросоюза" были предъявлены заочные обвинения Клигману, которого газета называет бенефициаром банка, и Евгению Урину, говорилось в публикации.

Девятый арбитражный апелляционный суд 21 февраля 2023 года по заявлению АСВ арестовал имущество Клигмана в размере 2,5 млрд рублей.

Суд 6 декабря 2022 года по поступившему 21 ноября заявлению АСВ привлек Клигмана в качестве соответчика по иску агентства о взыскании с бывшего предправления Инкаробанка Александра Филипского 2,5 млрд рублей убытков.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа в конце мая 2022 года оставил в силе арест по заявлению АСВ имущества бывшего председателя правления банка "Агросоюз" Алексея Зеленцова на сумму 10 млрд рублей.

Суд тогда отклонил жалобу АСВ, которое просило принять меры обеспечения в отношении всех должников в рамках иска агентства о взыскании с 10 бывших топ-менеджеров "Агросоюза" 10 млрд рублей убытков.

Ответчиками по иску стали, в том числе, бывшие председатель совета директоров банка Андрей Березин, Зеленцов, члены совета директоров Андрей Шляховой, Михаил Лаврентьев, Валерий Кузьмин, зампредправления Ирина Бакина и Андрей Сомов.

Банк России отозвал у "Агросоюза" лицензию 7 ноября 2018 года. Столичный арбитраж 4 февраля 2019 года признал банк банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

В начале августа 2018 года "Агросоюз" был включен в SDN List Минфина США, связанный с Северной Кореей. Включение в "черный список" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.

Основным собственником банка считался Андрей Шляховой. После отзыва лицензии у "Агросоюза" ЦБ выдал предписание Шляховому о снижении доли в его другой кредитной организации - УМ-банке. Лицензию у УМ-банка регулятор отозвал 14 ноября 2018 года.

Банк "Агросоюз" по итогам третьего квартала 2018 года занимал 192-е место по размеру активов (10,7 млрд рублей) и 114-е место по размеру средств физлиц (8,3 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".