Мост обрушился в районе Сочи из-за сильных осадков

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Обильные осадки в Сочи стали причиной подтопления участка в поселке Каткова Щель в Лазаревском районе курорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

"В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности Сочи произошло поднятие уровня воды в ручье в поселке Каткова Щель, в результате чего произошел размыв участка по улице Курганная", - подчеркивает пресс-служба.

Восстановительные работы начнутся с момента падения уровня воды в ручье.

"К месту подтопления направлены подразделения ЮРПСО, оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, АСО Кубань-СПАС, муниципальные аварийно-спасательные формирования", - отмечается в сообщении.

Кроме того, МЧС распространило сообщение о штормовом предупреждении в Сочи: "Сильное налипание снега прогнозируется в предгорной и горной части Сочи до утра субботы".

Дорожные службы расчищают от снега автодороги курорта.

"За истекающие сутки использовано 14 тонн противогололедных материалов на федеральной трассе А-149 (Адлер - Красная Поляна). На всех трассах работало 59 комбинированных дорожных машин, 17 погрузчиков и 72 рабочих", - сообщает пресс-служба ФКУ "Черноморье".