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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

"Сбер" стал миноритарием IT-компании в сфере транспортной логистики

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк вошел в капитал компании, предоставляющей услуги и IT-сервисы в области транспортной логистики.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, "Сбербанк инвестиции" получили 1% ООО "Тракер груп".

Цель сделки - развитие и укрепление партнерства для цифровизации рынка грузоперевозок, говорится в сообщении Сбера.

"Цифровизация играет огромную роль в экономическом и научно-техническом развитии России. Сбер, как признанный эксперт в области цифровых продуктов и сервисов, готов поддерживать партнеров, стремящихся развивать данную область и предоставлять своим клиентам услуги на самом высоком уровне", - отметил через пресс-службу директор департамента инвестиционной деятельности Сбербанка Андрей Добрынин.

"Мы видим продолжающийся тренд в цифровизации отрасли, что в совокупности с уходом иностранных вендоров с рынка открывает отличные возможности для роста. Основная задача в ближайшие годы - стать безусловным лидером software-решений для рынка логистики", - добавил генеральный директор ООО "Тракер груп" Кирилл Кочанов.

"Тракер груп" - один из лидеров в сфере системы управления перевозками (TMS-software). Компания предлагает интернет-решения в сфере программного обеспечения для авто- и ж/д логистики.

Сбербанк Сбер Тракер Груп Андрей Добрынин Кирилл Кочанов
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