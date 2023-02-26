Выручка столичных IT-компаний выросла на 17,5% по сравнению с 2021 годом

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Выручка московских IT-компаний по сравнению с 2021 годом выросла на 17,5%, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве в 2022 году существенный рост показали обрабатывающая промышленность, строительство и информационные технологии (...) Выручка московских IT-компаний стала больше на 17,5%", - сказал он в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что также по сравнению с 2021 годом объемы производства обрабатывающей промышленности увеличились на 10,2%, а объем строительных работ вырос на 13,4%.

По его словам, этому, в том числе, помогла дополнительная антикризисная поддержка от города, которая включает свыше 80 системных, регуляторных и финансовых мер для бизнеса и граждан объемом больше 100 млрд рублей. Как сказал Собянин, "это льготные кредиты на инвестиционные проекты, отсрочки по аренде, гранты, субсидии и многое другое".