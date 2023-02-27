В Севастополе задержали двух человек, сотрудничавших со спецслужбами Украины

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании двух жителей Севастополя, сотрудничавших с украинскими спецслужбами: за деньги они согласились передать сведения об объектах российских военных.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве "наводчиков"", - сообщили в спецслужбе в понедельник.

По данным ФСБ, два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения "инициативно установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи данных за денежное вознаграждение о расположении объектов Министерства обороны России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

"Мужчина 1979 г.р. выполнял разведывательные задания Службы безопасности Украины по сбору сведений о местонахождении военных объектов и передавал эту информацию посредством электронной почты с соблюдением мер конспирации", - сообщили в ФСБ.

Второй подозреваемый, заявили в спецслужбе, "подтвердил свои намерения о конфиденциальном сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины в телефонном разговоре, однако передать данные не успел по независящим от него обстоятельствам".

Следственным отделом органа безопасности в отношении граждан возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ст. 275.1 (установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством) УК РФ.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет в первом случае и до восьми лет - во втором. Подозреваемые арестованы на два месяца, сообщили в ФСБ.

В спецслужбе не раскрыли личности задержанных.