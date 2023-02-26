В России за сутки коронавирусом заболели 9 574 человека

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 574 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что количество госпитализаций за сутки составило 880 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими на 13,5%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 40 субъектах РФ, снижение - в 28 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 17 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 11 071 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 1 497.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 31 человек, накануне сообщалось о 34 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 9 774 человека, или на 12,8% меньше в сравнении с 25 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 253 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 035 умерших и 21 591 237 выздоровевших.