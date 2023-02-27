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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Дипломаты РФ раскритиковали санкции ЕС против транзита товаров через Россию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз впервые наложил санкции на транзит ряда товаров через территорию России, что создает препятствия для международной торговли, заявило российское постпредство при ЕС в Брюсселе.

Военная операция на Украине

"Впервые ЕС включил в санкционный "пакет" запрет на транзит ряда товаров через территорию РФ. Это ни что иное как попытка оказать давление на торговые связи третьих стран. Подобные действия наносят вред не столько России, сколько в целом международной торговле, создавая искусственные препятствия на пути формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутов доставки товаров", - говорится в сообщении дипмиссии.

"Очередные рестриктивные меры ЕС в отношении России, как и все предыдущие, нелегитимны". "Они приняты без одобрения Совета Безопасности ООН и потому незаконны. Евросоюз не может этого не понимать, а значит все его слова о своей приверженности Уставу ООН - пустой звук", - отметили дипломаты.

"Безусловно, без ответа десятый "пакет" не останется. Однако главное отличие в том, что цель западных рестрикций, как об этом заявляло руководство ЕС, - серьезно ударить по россиянам. Мы же своими ответными мерами такую задачу как ухудшение социально-экономического положения европейцев не ставим", - заявило постпредство.

Десятый пакет санкций ЕС включает запрет транзита через Россию товаров и технологий двойного назначения.

Евросоюз Брюссель ООН
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