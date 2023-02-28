Песков заявил, что НАТО де-факто находится в прямом вооруженном противостоянии с Россией

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия", заявил, что страны НАТО, с учетом их оружия, находящегося на Украине, работы их разведки, с учетом продолжающихся поставок вооружений, де-факто единым блоком воюют с Россией.

"По сути сейчас НАТО выступает единым блоком уже не как наши условные противники, а враги. Их разведка 24 часа в сутки работает против нас, их вооружение, как подчеркнул Путин в недавнем интервью, бесплатно поставляется на Украину и стреляет в наших военных, - я уже не говорю о том, что стреляют в граждан Украины, обстреливают украинские города и села, - берутся обязательства и принимаются коллективные решения в рамках НАТО о новых поставках, о новых партиях вооружения с постоянным повышением их технического уровня. Эти страны - Франция, Англия, США - сейчас находятся в одной организации, которая де-факто воюет с нами, находится с нами в состоянии прямого вооруженного противостояния, учитывая их оружие на Украине", - заявил Песков в интервью изданию.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "здесь не нужно ничего скрывать, ничего приглаживать, нужно называть вещи своими именами. Они должны это понимать, хотя, наверное, заметно, насколько они чувствительны в этой области, они каждый раз как мантру повторяют, что не хотят быть участниками конфликта".

Песков добавил, что в заявлениях стран Запада после объявления о приостановке участия РФ в ДСНВ просматривается бескомпромиссное нежелание учитывать озабоченности России.

"Судя по тому, что в течение часа после того, как мир услышал решение президента, мы стали свидетелями официальных заявлений и генерального секретаря НАТО [Йенса Столтенберга], и госдепартамента, и из Белого Дома, конечно, это была чувствительная для них информация. В заявлениях мы услышали достаточно бескомпромиссное осуждение России и отсутствие какой-либо готовности учитывать обеспокоенность РФ", - сообщил пресс-секретарь президента России.

Песков заявил, что страны Запада "упорно не хотят слышать слова Путина. В этом как раз правота президента, который сказал, что они показушно не хотят нас слышать, но больше так не будет".

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