Москва не видит возможности перейти по предложению Пекина к мирным переговорам по Украине

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Кремле с большим вниманием относятся к мнению Пекина по украинскому кризису, но отмечают, что в настоящее время нет предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы с большим вниманием относимся ко всем соображениям, которые мы слышим из Пекина от наших коллег, - сказал он. - Но сейчас, вы знаете, продолжается специальная военная операция, никаких предпосылок для перехода этой ситуации в какое-то мирное русло нет, поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО".

Его спросили, насколько, по мнению Кремля, предложенный Пекином план действий по Украине может повлиять на российско-украинский конфликт.

В начале марта Китай представил свой план по украинскому урегулированию из двенадцати пунктов. 7 марта глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон.