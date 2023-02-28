Что произошло за день: вторник, 28 февраля

Перекрытие воздушного пространства в районе "Пулково", беспилотник в подмосковной Коломне, включение Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Во вторник временно перекрывали воздушное пространство над аэропортом "Пулково" в Петербурге. К полудню ограничения были сняты. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что на западе России прошла тренировка дежурных сил ПВО с отработкой взаимодействия с гражданскими органами, были задействованы истребители.

- Беспилотник упал в городском округе Коломна. Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, предположительно, был объект гражданской инфраструктуры, никто не пострадал. В Белгороде беспилотник влетел в окно квартиры. Российские военные заявили, что во вторник пресекли попытку удара украинских беспилотников по объектам в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

- Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ. Также президент РФ подписал законы о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, о прекращении для РФ действия международных договоров Совета Европы и о недопустимости использования иностранных слов на государственном уровне.

- Роскомнадзор направил в Росмолодежь материалы, связанные с молодежным движением "ЧВК "Редан", которое названо в честь героя японской манги. После их рассмотрения будет принято решение о том, нужно ли ограничивать доступ к информации о движении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "ЧВК "Редан" псевдосубкультурой со знаком "минус".

- Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил юридически закрепить понятие "русофобия" и ввести уголовную ответственность за нее. В свою очередь омбудсмен Татьяна Москалькова призвала Генпрокуратуру и СКР активнее использовать существующие механизмы, закрепленные в законодательстве, и назначать "общественное наказание" за проявления русофобии. В Генпрокуратуре считают необходимым усилить ответственность за русофобию в зарубежных странах.

- Федерация шахмат России включена в состав Азиатской шахматной федерации. Континентальная ассамблея АШФ прошла в рамках Азиатского шахматного саммита в Абу-Даби.