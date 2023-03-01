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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Глава СПЧ запросил у МВД данные о задержании подозреваемых адептов "ЧВК "Редан"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев направил в МВД России и начальнику ГУ МВД Москвы Олегу Баранову запросы о недавних столкновениях групп подростков и задержаниях подозреваемых в связи с так называемой субкультурой "ЧВК "Редан". Об этом сообщает телеграм-канал СПЧ.

Запросы связаны с "растиражированными видеороликами массовых драк несовершеннолетних в торговых центрах".

У МВД Фадеев запросил информацию о количестве задержанных и о возможных причинах беспорядков.

Баранова он спросил, что столичная полиция намерена делать для профилактики таких инцидентов.

Информация о молодежном движении с названием "ЧВК "Редан", которое якобы выступает против ряда других социальных групп, в том числе футбольных фанатов, стала появляться в СМИ после стычки подростков в московском торговом центре "Авиапарк" 19 февраля.

В соцсетях стали публиковать другие ролики с драками и появилась информация о задержаниях дерущихся не только в Москве, но и в Петербурге. В конце февраля информация о драках подростков с участием "ЧВК "Редан" в ряде городов Украины сообщали украинские СМИ. 28 февраля в Гомеле были задержаны 200 сторонников "Редан" и предотвращена драка с участием несовершеннолетних, сообщило МВД Белоруссии.

Роскомнадзор 28 февраля сообщил, что направил на экспертизу в Росмолодежь собранную информацию о "ЧВК Редан".

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что речь идет о "псевдосубкультуре" "со знаком минус" и что эта культура "ничего хорошего не несет нашей молодежи".

Название "ЧВК "Редан" связано с героем японской манги, который является главарем банды "Пауки". Участники движения носят одежду с изображением паука и клетчатые штаны.

СПЧ Валерий Фадеев МВД Москва Олег Баранов Роскомнадзор Дмитрий Песков ЧВК Редан
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