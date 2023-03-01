Росмолодежь направила в РКН для блокировки материалы, связанные с "ЧВК "Редан"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Росмолодежь направила в Роскомнадзор информацию о трех размещенных в интернете материалах, связанных с субкультурой "ЧВК "Редан", для блокировки на территории РФ, продолжается экспертиза еще около 100 обращений, сообщила в среду пресс-служба федерального агентства.

"За последние двое суток Росмолодежь получила более 100 обращений, собранных Роскомнадзором, о проверке контента на содержание противоправной информации в отношении "ЧВК "Редан". Это как анонимные сообщения, так и обращения от различных уровней системы прокуратуры РФ, МВД России. По результатам рассмотрения трех из них федеральное агентство включило материалы в Единый реестр доменных имен, распространение которых запрещено на территории России, а также направила их в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Остальные материалы будут рассмотрены в приоритетном порядке в связи с общественным резонансом, добавили в агентстве.

Согласно законодательству, Росмолодежь вправе признавать запрещенной к распространению в РФ информацию, склоняющую несовершеннолетних к противоправным действиям и представляющую угрозу для их или чужих жизни и здоровья. "Это также относится и к информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате таких действий. Сейчас это как раз применимо к распространяемой информации о массовых драках с участием несовершеннолетних (...) такие решения принимаются исключительно в том случае, если в ходе экспертизы распознана информация, стимулирующая противоправные действия среди детей", - отмечается в сообщении.

При этом ни символика, ни фотографии участников "ЧВК "Редан" не являются основаниями для блокировки, так как движение не имеет никакого запретительного статуса, подчеркнули в федеральном агентстве.

Всего с 2019 по 2022 год Росмолодежь вынесла более 4,5 тысяч решений о блокировке материалов в отношении подобной информации, отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о стычках среди подростков, произошедших с 19 по 25 февраля в Москве, Петербурге и ряде других городов. Полиция проводила задержания участников инцидентов. По данным СМИ, речь идет о конфликтах с участием представителей молодежной субкультуры "ЧВК "РЕдан". 28 февраля Роскомнадзор направил в Росмолодежь связанные с движением материалы на экспертизу для принятия решения о необходимости ограничить распространение информации.