Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Сотрудники МВД пресекли собрание сторонников движения "Редан" в Ташкенте

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Ташкенте 5 марта задержали и провели профилактические беседы с полусотней подростков, связанных с неформальным движением "Редан" и собравшихся в центре города, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Собравшиеся скандировали лозунги о присоединении к субкультуре "Редан". Анонимные пользователи в соцсетях подстрекали последователей "Редан" к агрессивным действиям и стычкам, а также пытались дискредитировать действия правоохранительных органов.

Сотрудники МВД провели профилактические беседы с подростками и их родителями.

Изначально это сообщество объединяло тех, кто увлекается японским искусством анимации, но со временем внутри движения появились группы, которые провоцируют массовые драки в общественных местах. В феврале в соцсетях появились видеозаписи драк сторонников "Редан" с другими молодежными формированиями в Москве, Петербурге и других городах России. Также сообщалось о задержаниях сторонников этой субкультуры на Украине и в Белоруссии.

Ташкент МВД Узбекистан ЧВК Редан Редан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Саудовская Аравия в апреле повысит цены на нефть для Европы и Азии

Brent подешевела до $85,07 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 марта

В Пхеньяне заявили об успехе в разработке ракетного двигателя для запуска спутников

В Пхеньяне заявили об успехе в разработке ракетного двигателя для запуска спутников

Экс-президент Бразилии Болсонару подтвердил намерение вернуться в страну в марте

Экс-президент Бразилии Болсонару подтвердил намерение вернуться в страну в марте

На акции в Афинах после железнодорожной катастрофы произошли столкновения с полицией

На акции в Афинах после железнодорожной катастрофы произошли столкновения с полицией

В США произошла еще одна авария с поездом компании Norfolk Southern

В США произошла еще одна авария с поездом компании Norfolk Southern

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 марта

Площадь ледяного кольца вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня

Площадь ледяного кольца вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня

Власти Китая намерены вести решительную борьбу против "независимости Тайваня"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });