Сотрудники МВД пресекли собрание сторонников движения "Редан" в Ташкенте

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Ташкенте 5 марта задержали и провели профилактические беседы с полусотней подростков, связанных с неформальным движением "Редан" и собравшихся в центре города, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Собравшиеся скандировали лозунги о присоединении к субкультуре "Редан". Анонимные пользователи в соцсетях подстрекали последователей "Редан" к агрессивным действиям и стычкам, а также пытались дискредитировать действия правоохранительных органов.

Сотрудники МВД провели профилактические беседы с подростками и их родителями.

Изначально это сообщество объединяло тех, кто увлекается японским искусством анимации, но со временем внутри движения появились группы, которые провоцируют массовые драки в общественных местах. В феврале в соцсетях появились видеозаписи драк сторонников "Редан" с другими молодежными формированиями в Москве, Петербурге и других городах России. Также сообщалось о задержаниях сторонников этой субкультуры на Украине и в Белоруссии.