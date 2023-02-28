Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп на территорию РФ с Украины

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил задачу ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп на территорию РФ через границу с Украиной и пресекать незаконный ввоз оружия.

"Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил и Росгвардии. Ваша задача - поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ во вторник.

Он отметил, что необходимо, чтобы ФСБ оказывало содействие вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, "в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативной значимой информацией".

"Предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой", - подчеркнул президент.

Путин подчеркнул, что "должна быть более четко отлажена система пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов".

Также президент поставил перед ФСБ РФ задачу усилить контроль за выполнением гособоронзаказа и обеспечением войск. "Прошу усилить оперативный контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, да и вообще Вооруженных сил в целом, незамедлительно реагировать на факты незаконного использования бюджетных средств, выделяемых из федерального бюджета на региональные программы", - сказал он.

Кроме того, самое серьезное внимание следует уделять вопросам экономической безопасности и борьбе с коррупцией, подчеркнул Путин.