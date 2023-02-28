Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп на территорию РФ с Украины

Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп на территорию РФ с Украины
Архивное фото
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил задачу ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп на территорию РФ через границу с Украиной и пресекать незаконный ввоз оружия.

"Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил и Росгвардии. Ваша задача - поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ во вторник.

Он отметил, что необходимо, чтобы ФСБ оказывало содействие вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, "в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативной значимой информацией".

В РоссииФСБ предупредила о попытках сбора иностранными спецслужбами информации о СВО на УкраинеЧитать подробнее

"Предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой", - подчеркнул президент.

Путин подчеркнул, что "должна быть более четко отлажена система пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов".

Также президент поставил перед ФСБ РФ задачу усилить контроль за выполнением гособоронзаказа и обеспечением войск. "Прошу усилить оперативный контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, да и вообще Вооруженных сил в целом, незамедлительно реагировать на факты незаконного использования бюджетных средств, выделяемых из федерального бюджета на региональные программы", - сказал он.

Кроме того, самое серьезное внимание следует уделять вопросам экономической безопасности и борьбе с коррупцией, подчеркнул Путин.

Владимир Путин ФСБ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Турчак предложил ввести особый порядок ЕГЭ в обстреливаемых приграничных районах

Турчак предложил ввести особый порядок ЕГЭ в обстреливаемых приграничных районах

В экстренных службах назвали снежный вихрь возможной причиной крушения Ми-8 под Мурманском

Глава СПЧ предложил юридически закрепить понятие "русофобия" и наказывать за нее

Несколько человек пострадали при крушении вертолета Ми-8 под Мурманском

Беспилотник упал в Коломне близ объекта гражданской инфраструктуры

Военная операция на Украине

Военные РФ пресекли попытку удара дронов ВСУ по объектам на Кубани и в Адыгее

Суд в Москве обязал Siemens исполнить контракт 2019 г. на поставку 13 "Сапсанов" для РЖД

Суд в Москве обязал Siemens исполнить контракт 2019 г. на поставку 13 "Сапсанов" для РЖД

Суд удовлетворил иск о взыскании с Exxon Neftegas налогового долга по проекту Сахалин-1

Минобороны сообщило о тренировке сил ПВО на западе России с привлечением истребителей

Путину докладывали о закрытии неба над "Пулково"

Путину докладывали о закрытии неба над "Пулково"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });