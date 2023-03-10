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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Нижегородец арестован по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Украины

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Следственный отдел УФСБ России по Нижегородской области возбудил уголовное дело об установлении местным жителем тайного сотрудничества с представителями иностранного государства.

Фигурант уголовного дела решил установить сотрудничество "на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины, в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооруженном конфликте между РФ и Украиной на стороне последней", сообщает пресс-служба регионального УФСБ в пятницу.

Дело возбуждено по ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

После задержания обвиняемый сознался в содеянном, по решению суда он заключен под стражу, добавляет УФСБ.

Нижегородская область ФСБ Украина
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