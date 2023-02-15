Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

ФСБ задержала выходца с Украины, подозреваемого в диверсиях на железной дороге

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали выходца с Украины, подозреваемого в ряде диверсий на железной дороге по заданию службы безопасности Украины, сообщили в центре общественных связей ведомства.

"В конце ноября 2022 года для осуществления террористической деятельности под видом беженца он был направлен из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным спецслужбы, находясь в столичном регионе, мужчина "по команде куратора из СБУ, в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги".

"У диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ. В рамках возбужденного уголовного дела по ст. 281 (диверсия) УК России проверяется причастность задержанного к совершению иных преступлений", - говорится в пресс-релизе.

Как отметили в ЦОС, гражданин Украины, 1977 года рождения, "был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши в городе Быдгощ при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвийской Республики".

На распространенном ФСБ видео задержанный мужчина подтверждает свою вербовку СБУ в Польше.

"Был вынужден исполнять их (сотрудников СБУ - ИФ) требования, так как они угрожали физической расправой моей дочери, которая проживает в городе Вильнюсе. За время, которое я нахожусь на территории РФ, я совершил два поджога, заснял фотоотчет и отправил сотрудникам СБУ", - сказал задержанный.

ФСБ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава СПЧ напомнил, что Конституция не предусматривает лишения иноагентов гражданства РФ

Глава СПЧ напомнил, что Конституция не предусматривает лишения иноагентов гражданства РФ

Дума в среду внепланово рассмотрит законопроект о налогообложении нефтяной отрасли

В Кремле не обсуждают целесообразность выплат маткапитала россиянкам, рожающим за границей

В Кремле не обсуждают целесообразность выплат маткапитала россиянкам, рожающим за границей

Американская компания "Виатрис" приостановила поставки таблеток "Виагры" в РФ

Американская компания "Виатрис" приостановила поставки таблеток "Виагры" в РФ

Индекс МосБиржи опускался ниже 2200 пунктов на внешнем негативе

Индекс МосБиржи опускался ниже 2200 пунктов на внешнем негативе

Матвиенко сообщила о переносе заседания Совфеда на 22 февраля по просьбе правительства

Доля иностранного участия в совокупном уставном капитале банков РФ снизилась до 8,97%

Журналистка в Алтайском крае получила шесть лет колонии за фейки об армии

Журналистка в Алтайском крае получила шесть лет колонии за фейки об армии

Гражданин Украины осужден в Туле на 16 лет по делу о шпионаже

В Банке России создан департамент организации международных расчетов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });