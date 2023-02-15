ФСБ задержала выходца с Украины, подозреваемого в диверсиях на железной дороге

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали выходца с Украины, подозреваемого в ряде диверсий на железной дороге по заданию службы безопасности Украины, сообщили в центре общественных связей ведомства.

"В конце ноября 2022 года для осуществления террористической деятельности под видом беженца он был направлен из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным спецслужбы, находясь в столичном регионе, мужчина "по команде куратора из СБУ, в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги".

"У диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ. В рамках возбужденного уголовного дела по ст. 281 (диверсия) УК России проверяется причастность задержанного к совершению иных преступлений", - говорится в пресс-релизе.

Как отметили в ЦОС, гражданин Украины, 1977 года рождения, "был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши в городе Быдгощ при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвийской Республики".

На распространенном ФСБ видео задержанный мужчина подтверждает свою вербовку СБУ в Польше.

"Был вынужден исполнять их (сотрудников СБУ - ИФ) требования, так как они угрожали физической расправой моей дочери, которая проживает в городе Вильнюсе. За время, которое я нахожусь на территории РФ, я совершил два поджога, заснял фотоотчет и отправил сотрудникам СБУ", - сказал задержанный.