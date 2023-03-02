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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Брянский губернатор сообщил о состоянии раненного при обстреле мальчика

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что, по оценке врачей, нет угрозы жизни мальчика, который был ранен при обстреле автомобиля в селе Любечане Климовского района.

Он уточнил, что мальчик 2012 года рождения доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает. Погиб водитель легковой машины, которая была обстреляна. По словам губернатора, обстрел совершила диверсионная группа.

Ранее 2 марта Богомаз сообщал об обстреле движущегося автомобиля и гибели одного человека.

В селе Сушаны Климовского района Брянской области очевидцы сообщили о захвате четырех местных жителей в заложники. Позднее в ФСБ заявили, что в Климовском районе идет спецоперация против "вооруженных украинских националистов". К Кремле происходящее расценивают как террористическое нападение на Брянскую область.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Брянская область Алексей Богомаз Украина Климовский район Любечане Сушаны ФСБ
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