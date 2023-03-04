Член СПЧ предложил предусмотреть в УК РФ наказание за отрицание Холокоста

Александр Брод призвал дополнить статью о реабилитации нацизма на фоне прекращения дела против экс-профессора РАНХиГС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Статью Уголовного Кодекса РФ о реабилитации нацизма следует дополнить нормой об ответственности непосредственно за отрицание Холокоста, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Статья 354.1 "Реабилитация нацизма" имеет правоприменительную практику, но когда дело касается отрицания Холокоста, происходят сбои. В связи с этим считаю, что данную статью нужно дополнить строкой об ответственности именно за отрицание Холокоста. Подобные нормы есть в законодательстве Австрии, Венгрии, Бельгии, Германии, Греции", - сказал он "Интерфаксу", комментируя прекращение за давностью дела в отношении бывшего профессора РАНХиГС Владимира Матвеева по этой статье.

Брод добавил, что готов принять участие в подготовке такой поправки совместно с сотрудниками научно-просветительского центра "Холокост".

В случае дела Матвеева гособвинение и суд проявили пассивность, которая может привести к возникновению чувства безнаказанности у отрицателей Холокоста, считает член СПЧ.

"Это имеет и негативные последствия во внешнем контуре, порождает пищу для обвинений со стороны наших политических оппонентов за рубежом, позволяет упрекать нас в двойных стандартах", - добавил Брод.

По его словам, прекращение дела Матвеева уже вызвало негативный резонанс в среде еврейской общественности и в НПЦ "Холокост".

Как сообщалось, 3 марта Санкт-Петербургский городской суд прекратил дело в отношении бывшего профессора РАНХиГС Владимира Матвеева в связи с истечением срока давности по статье о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

Дело в отношении Матвеева было возбуждено в марте 2021 года после того, как он на вебинаре для учителей в Ленинградской области по теме "Урок памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица" назвал Холокост мифом, доказывая, что масштабы геноцида евреев во время Второй мировой войны были намного меньше общепризнанных. Он был уволен из РАНХиГС, где занимал должность профессора кафедры бизнес-информатики, математических и статистических методов факультета экономики и финансов.