В Кремле назвали пострадавших из-за поставок германского оружия Украине

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Поставки вооружений на Украину из ФРГ не смогут принципиально повлиять на ход российской спецоперации, но лягут тяжелым экономическим бременем на граждан Германии, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать предстоящую встречу президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которые, по сведениям СМИ, будут обсуждать передачу Украине боеприпасов. Пескова спросили, следят ли за этим вопросом в Кремле.

"Мы констатируем продолжающуюся линию США на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружений на Украину, склонять своих подопечных в Европе, то бишь страны ЕС к тому, чтобы увеличивать аналогичные поставки также. Это, конечно же, ложится существенным бременем на экономику этих стран. Это откликается отрицательно на благосостоянии граждан этих стран, граждан, в данном случае, налогоплательщиков ФРГ. Им жить будет тяжелее от этого. Что касается конфликта, мы уже повторяли: повлиять на исход событий это не сможет принципиально. Но то, что это сделает этот конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа, это - факт", - сказал Песков.