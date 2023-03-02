ЕС предложит план по увеличению поставок боеприпасов Киеву

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Руководители ЕС хотят предложить план, в котором будут представлены три возможных пути наращивания поставок боеприпасов Украине, сообщает Bloomberg.

"Европейский союз намерен предложить план из трех направлений по обеспечению Украины крайне необходимыми боеприпасами (...), однако объем финансирования остается неясным", - говорится в сообщении.

Согласно составленному в Брюсселе документу, имеющемуся в распоряжении агентства, предложение предусматривает немедленную передачу боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов, из существующих запасов или заказов, которые уже ожидают исполнения, а также - использование для помощи Украине совместной системы закупок вооружения.

Кроме того, в документе говорится о необходимости наращивания ВПК Европы для удовлетворения текущего и будущего спроса в сфере вооружений.

"Все три направления должны осуществляться одновременно и в срочном порядке", - подчеркивается в документе.

При этом агентство отмечает, что в плане нечетко прописаны механизмы финансирования для увеличения производства.

По информации агентства, на следующей неделе предложение обсудят министры обороны стран ЕС, а позже в марте, как надеются в Брюсселе, предложенные меры одобрят лидеры стран Евросоюза.