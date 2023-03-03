ФАС рекомендовала строительной отрасли закупать битум на бирже

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба рекомендует участникам рынка строительной сферы закупать битум на бирже. Все необходимые организационно-технические условия для этого созданы, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Вертикально-интегрированные нефтяные компании активизировали действия по поставке битума на биржу. Об этом компании сообщили на заседании Биржевого комитета ФАС. Начинается сезонный спрос битум в связи с началом строительства объектов дорожной, жилищной инфраструктуры и социальных объектов. Вопрос создания организации биржевой торговли особенно актуален в преддверии весеннего и летнего сезона. В это время региональные органы власти активно проводят работы по реконструкции дорог, городских улиц, строительству школ, больниц, в том числе в рамках нацпроектов. Битум является одной из важной составляющей ремонтов и строительства этих объектов", - отметила служба.

Также биржевой индикатор станет ориентиром для госзаказчиков при определении начальной максимальной цены контрактов в рамках закупок, подчеркивает ФАС.