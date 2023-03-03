РФС условно закроет один из секторов стадиона "Локомотив" за мат на трибунах

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес условное наказание "Локомотиву" в виде закрытия одного из секторов домашнего стадиона из-за того, что на матче против "Спартака" болельщики команды скандировали матерные слова, сообщил на пресс-конференции председатель КДК Артур Григорьянц.

"Болельщики "Локомотива" с нижнего яруса Южной трибуны скандировали ненормативную лексику. Ранее клуб был предупрежден о том, что в случае повтора такого инцидента, будут применены более строгие меры. В итоге "Локомотив" оштрафован на 80 тысяч рублей, также запрещен допуск зрителей на один из секторов Южной трибуны условно на один ближайший домашний матч. Испытательный срок до 31 декабря 2023 года", - сказал он.

"Спартак" за аналогичное нарушение заплатит 50 тысяч рублей.

Матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России состоялся 22 февраля на поле "Локомотива" и закончился победой "Спартака" со счетом 1:0. В ответной встрече вновь победил "Спартак" - 4:2.