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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

РФС условно закроет один из секторов стадиона "Локомотив" за мат на трибунах

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес условное наказание "Локомотиву" в виде закрытия одного из секторов домашнего стадиона из-за того, что на матче против "Спартака" болельщики команды скандировали матерные слова, сообщил на пресс-конференции председатель КДК Артур Григорьянц.

"Болельщики "Локомотива" с нижнего яруса Южной трибуны скандировали ненормативную лексику. Ранее клуб был предупрежден о том, что в случае повтора такого инцидента, будут применены более строгие меры. В итоге "Локомотив" оштрафован на 80 тысяч рублей, также запрещен допуск зрителей на один из секторов Южной трибуны условно на один ближайший домашний матч. Испытательный срок до 31 декабря 2023 года", - сказал он.

"Спартак" за аналогичное нарушение заплатит 50 тысяч рублей.

Матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России состоялся 22 февраля на поле "Локомотива" и закончился победой "Спартака" со счетом 1:0. В ответной встрече вновь победил "Спартак" - 4:2.

Спартак Локомотив КДК РФС Артур Григорьянц
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