В ремонтируемом цехе "Невинномысского Азота" случился пожар

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на заводе "Невинномысский Азот" (входит в "ЕвроХим"), сообщил глава города Невинномысска Михаил Миненков. По его данным, возгорание произошло в цехе, который находится на ремонте.

"В цехе, который находился на ремонте, произошло возгорание. Все наши пожарные части, и самого "Азота", и другие подразделения города участвовали в ликвидации. Никаких выбросов при возгорании этого участка цеха не зафиксировано. Оперативно отобраны все пробы. Завод работает в штатном режиме", - отметил Миненков.

Как сообщали в управлении МЧС по Ставрополью, на предприятии загорелась градирня (охладительная башня - ИФ) одного из водооборотных циклов. Данное предприятие является производителем аэрозолей, поэтому специалистами были оперативно отобраны пробы воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Угрозы жизни и здоровью населения нет.

"В 15:15 объявлена локализация на площади 700 кв. метров. В 15:17 было ликвидировано открытое горение", - отметили в ГУ МЧС.

В "Невинномысском Азоте" "Интерфаксу" заявили лишь, что предприятие работает в штатном режиме. Других подробностей не уточнили.

"ЕвроХим" - один из крупнейших в мире производителей минудобрений. В периметр группы входят предприятия по производству фосфатного сырья в России (Ковдорский ГОК) и Казахстане, два калийных рудника - "Усольский калийный комбинат" и "ВолгаКалий", заводы по производству аммиака и удобрений в России ("Невинномысский азот", "Новомосковский азот", "Фосфорит", "ЕвроХим - Белореченские минудобрения", "ЕвроХим-Северо-Запад"), а также предприятия за рубежом.