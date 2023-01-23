На заводе в подмосковной Шатуре вспыхнула алюминиевая пыль

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Воспламенение алюминиевой пыли возникло на производстве в подмосковной Шатуре с последующим обрушением части конструкций в здании, есть пострадавший. Об этом сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в понедельник.

"В городе Рошаль в производственном здании произошло возгорание алюминиевой пыли на площади 450 кв.м. с последующим обрушением кровли и части стен помещения. Один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 11:23 пожарные локализовали возгорание.

В свою очередь, в пресс-службе подмосковного главка МЧС подтвердили "Интерфаксу" факт произошедшего.

"В 10:59 поступила информация о пожаре в городском округе Шатура, город Рошаль. Причина – технологическая вспышка алюминиевой пыли", - сказали в ведомстве.