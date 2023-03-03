Депутаты предложили сэкономить 2,5 млрд рублей за счет ограничения сроков фармконтрактов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы предлагают сэкономить для бюджета от 2,5 млрд рублей в год за счет ограничения сроков действия контрактов на закупку лекарств в соответствии со сроками окончания правовой охраны патента на то или иное лекарство.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту поправок к 44-ФЗ ("О контрактной системе") и 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), внесенному на рассмотрение Госдумы. Законопроект № 306574-8 предусматривает дополнение 44-ФЗ и 223-ФЗ нормами, по которым при заключении контракта (договора) на поставку лекарственных препаратов срок их действия не должен превышать срока окончания правовой охраны патента на соответствующий препарат (при условии, что такой препарат находится под правовой охраной патента в России).

Необходимость такой корректировки закупочного законодательства депутаты объясняют тем, что действующие нормы позволяют производителям и поставщикам лекарственных препаратов, находящихся под патентной охраной, заключать долгосрочные контракты, время действия которых значительно превышает сроки окончания патентной охраны.

"Нередки случаи заключения государственных контрактов (договоров) на поставку лекарственных препаратов с истекающей через несколько месяцев патентной охраной на срок 3 года, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - По этой причине значительно искусственно ограничивается конкуренция на фармацевтическом рынке. Российская Федерация вынуждена закупать импортные лекарственные препараты по завышенным на 40% ценам из-за невозможности закупки отечественных высокоэффективных аналогов (дженериков) по причине заключенного долговременного контракта".

По данным депутатов, по результатам прошлого года государство потеряет более 2,5 млрд рублей только из-за заключения соответствующих контрактов на поставки противовирусных, онкологических лекарственных препаратов, иммунодепрессантов и интерферонов.

"По информации ряда экспертов фармацевтического рынка, такого рода правоприменение действующих норм законодательства, регламентирующего проведение государственных закупок, сдерживает развитие конкуренции и нарушает баланс интересов правообладателей, пользователей объектов интеллектуальных прав, государства и пациентов, - отмечается в пояснительной записке. - <...> Защита интеллектуальной собственности в России выстроена гораздо жестче, чем в других странах, и отличается от общей мировой практики, поэтому необходимо, в частности, перенести акцент с защиты "абсолютных" интересов транснациональных фармацевтических корпораций (правообладателей) на обеспечение первоочередных потребностей в лекарственных препаратах граждан РФ".