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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Запорожскую область разделили на 16 территориальных единиц

Столицей региона стал Мелитополь

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Территория Запорожской области разделена на 16 административных единиц, столицей региона установлен Мелитополь, соответствующий указ подписал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Образовать административно-территориальные единицы Запорожской области: города областного значения Запорожской области: город Мелитополь, город Бердянск, город Энергодар... Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь", - говорится в тексте указа.

Кроме городов областного значения на территории области образовано 13 районов: Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский, Черниговский. Границы всех районов, а также городов Бердянск и Энергодар определяются в рамках административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года.

Границы Мелитополя определяются специальным картографическим приложением к указу, в соответствии с которым территория областной столицы значительно увеличивается, расширяясь до побережья Азовского моря и включая в себя курортный поселок Кирилловку.

Указ подписан 3 марта и вступает в силу после его официального опубликования.

Запорожская область Мелитополь
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