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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Медведев заявил, что накачивание Украины оружием угрожает мировой ядерной катастрофой

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Продолжение политики Запада по накачиванию Украины оружием и препятствованию любой возможности переговоров с Россией угрожает мировой ядерной катастрофой, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Конечно, можно и дальше накачивать оружием неофашистский киевский режим и препятствовать любой возможности возродить переговоры. Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы", - пишет он в статье, опубликованной в "Известиях"

По мнению Медведева, "если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации".

"Мир без России нам не нужен", - подчеркивает автор статьи. При этом он заверил, что "Россия такого не допустит".

"И мы не одиноки в этом стремлении. Западные страны с сателлитами - лишь пятнадцать процентов населения планеты. Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров - залог сохранения будущего для всего нашего мира", - считает Медведев.

Дмитрий Медведев Украина
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