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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Мишустин пообещал поддержать идею льготного лизинга автотранспорта для пищепрома

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение о распространении программы льготного лизинга автотранспорта для нужд пищевой промышленности.

Мишустин во вторник посетил ООО "КБК "Черемушки", где пообщался с сотрудницами компании, поздравив их с наступающим Международным женским днем.

В ходе общения одна из сотрудниц рассказала премьеру, что основным способом доставки продукции хлебозавода остается автотранспорт. В связи с этим она поинтересовалась, возможно ли распространить программу по льготному лизингу автотранспорта для предприятий пищевой промышленности.

Глава правительства согласился с тем, что продукция, которая теряет свои свойства за короткое время, нуждается в быстрой доставке, это важнейшая задача. Он заметил, что программа лизинга предусматривает финансирование порядка 2 млрд рублей.

"Я сейчас дам поручение Денису Валентиновичу Мантурову и коллегам отработать возможность распространения программы такого лизинга на пищевую промышленность. Надо посчитать внимательно, сколько примерно получится средств, но такое поручение дадим, постараемся помочь. Я поддержу это направление обязательно", - сказал премьер.

При этом Мишустин предложил обратить внимание на электротранспорт. "Вот сейчас замечательный автомобиль будет делать "Москвич" в Москве, электротранспорт недорогой, быстрый, и, мне кажется, тоже было бы интересно рассмотреть", - сказал он.

Он заметил, что электротранспорт не столь большой, но и продукция не габаритная. "Там есть специальные льготы, я знаю, что Сергей Семенович Собянин в этом смысле для тех, кто покупает электротранспорт нашего производства российского, специальные льготы предусматривает", - сказал премьер.

Михаил Мишустин
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