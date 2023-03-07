Путин поручил усовершенствовать систему оказания психологической помощи населению

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать систему оказания психологической помощи населению, сообщает сайт Кремля.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению, уделив особое внимание оказанию такой помощи и поддержки беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам", - говорится в перечне поручений президента по итогам его встречи с молодыми учеными.

Особое внимание также должно быть уделено работе по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей, "включая разработку соответствующей методологической базы и организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в области психологии".

"Обеспечить при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в поручении.