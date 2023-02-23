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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Госдеп не считает, что обвинивший США в подрыве "Северных потоков" журналист связан с РФ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что не считает американского журналиста Сеймура Херша, обвинившего Вашингтон в подрыве газопроводов "Северный поток", связанным с РФ.

"Я совершенно не имею это в виду", - сказал Прайс журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли у Херша связи с Россией.

8 февраля Херш сообщил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" были совершены в 2022 году по распоряжению президента США Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.

"Я лишь имею в виду, что Россия попыталась вдохнуть жизнь в эти утверждения, чтобы продвигать их различным способом", - добавил представитель Госдепа.

Он также заявил, что Вашингтон "категорически отвергает эти ложные обвинения".

"США ни в коей мере не были причастны к этому", - заверил Прайс.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

США Северный поток Сеймур Херш
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