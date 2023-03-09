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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Глава Росфинмониторинга отметил снижение теневого оборота в гособоронзаказе

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о снижении теневого оборота в сфере гособоронзаказа.

"Несколько слов по государственному оборонному заказу. Принят проект банковского и казначейского сопровождения, он дает возможность совместно с Минобороны все-таки максимально отслеживать движение по цепочкам корпоративной "юбки". Несмотря на то, что увеличился объем финансирования и количество исполнителей, нам все-таки удалось снизить количество финансовых операций в адрес так называемых технических фирм, фирм-однодневок примерно в три раза. Обналичивание сократилось в 20 раз. То есть теневой оборот в гособоронзаказе снизился", - сказал он.

Путин уточнил, что если иметь в виду, что количество исполнителей в этой сфере увеличилось почти на треть, то фиксируемое снижение теневого оборота в сфере ГОЗ - еще больше.

"Еще больше, да. Это банковский казначейский мониторинг дал. В итоге нами проведено было по этому направлению более тысячи финансовых расследований, возбуждено более ста уголовных дел с нашим участием. Такой банковский надзор, в частности "Промсвязьбанком", позволил только одному банку выявить более 160 организаций, которые находились в зоне риска", - сказал Чиханчин.

Говоря о бюджетных средствах в целом, он отметил, что в результате работы финразведки удалось примерно в три раза снизить объем таких средств, проходящих через высокорисковые банки.

"Сохранено бюджетных средств более 43 миллиардов, возмещено в бюджет 32 миллиарда, арестовано имущество должностных лиц, которые проходили (в рамках расследования - ИФ), около 7 миллиардов. Возбуждено уголовных дел с нашим участием более тысячи", - сказал Чиханчин.

Росфинмониторинг Юрий Чиханчин ГОЗ Промсвязьбанк
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