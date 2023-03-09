Фигурировавший в деле Сафронова политолог Воронин получил 13 лет и три месяца колонии

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Московский городской суд назначил 13 лет и три месяца колонии строгого режима политологу Демури Воронину, который фигурировал в одном из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова, осужденного за государственную измену, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Воронин признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). Приговор, уточнили в пресс-службе, был вынесен 17 февраля 2023 года.

По данным суда, приговор Воронину уже вступил в законную силу.

Воронин был арестован в Москве в феврале 2021 года. Позднее стало известно, что он фигурирует в деле Сафронова.

Речь идет об эпизоде дела журналиста, связанном с передачей, по версии следствия, Сафроновым Воронину информации о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии, которую последний, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии.

Адвокаты Воронина не комментировали дело. Вместе с тем, по данным защиты Сафронова, Воронин изначально признал вину, однако в суде, на допросе по делу журналиста, заявил, что оговорил последнего.

Сафронова Мосгорсуд в сентябре 2022 года приговорил к 22 годам колонии строгого режима по двум эпизодам госизмены.