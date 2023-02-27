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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Журналист Иван Сафронов будет отбывать срок в Красноярском крае

Журналист Иван Сафронов будет отбывать срок в Красноярском крае
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов, получивший 22 года лишения свободы по делу о госизмене, этапирован для отбывания наказания в исправительную колонию в Красноярском крае, сообщили его близкие.

Он доставлен в ИК-7 в селе Арейское Емельяновского района. Это исправительная колония строгого режима для мужчин, осужденных впервые.

Мосгорсуд 5 сентября 2022 года приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 0,5 млн рублей, признав его виновным в двух эпизодах государственной измены. В декабре апелляционный суд оставил этот приговор без изменений.

Сафронов был арестован летом 2020 года. На момент задержания он состоял в должности советника главы "Роскосмоса". После задержания он перестал получать зарплату. 9 февраля 2023 года стало известно, что с должности его уволили в связи со вступлением в силу приговора.

Вины он не признает и считает, что его уголовное дело было связано с его журналистской деятельностью.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 июля 2020 года – 27 февраля 2023 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Красноярский край Роскосмос ИК-7
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