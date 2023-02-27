Журналист Иван Сафронов будет отбывать срок в Красноярском крае

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов, получивший 22 года лишения свободы по делу о госизмене, этапирован для отбывания наказания в исправительную колонию в Красноярском крае, сообщили его близкие.

Он доставлен в ИК-7 в селе Арейское Емельяновского района. Это исправительная колония строгого режима для мужчин, осужденных впервые.

Мосгорсуд 5 сентября 2022 года приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 0,5 млн рублей, признав его виновным в двух эпизодах государственной измены. В декабре апелляционный суд оставил этот приговор без изменений.

Сафронов был арестован летом 2020 года. На момент задержания он состоял в должности советника главы "Роскосмоса". После задержания он перестал получать зарплату. 9 февраля 2023 года стало известно, что с должности его уволили в связи со вступлением в силу приговора.

Вины он не признает и считает, что его уголовное дело было связано с его журналистской деятельностью.