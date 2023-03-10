Лавров призвал к беспристрастному расследованию подрыва "Северных потоков"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россия выступает за всестороннее прозрачное расследование взрывов газопроводов "Северный поток", в случае отсутствия такого расследования будет думать, как она может ответить Западу, заявил глава МИД РФ.

"Конечно, мы будем думать о том, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Глава российского МИД высказался за всестороннее международное расследование диверсий на трубопроводах. При этом, как он подчеркнул, такое расследование должно быть объективным, беспристрастным и транспарентным, и оно не должно "сводиться к тому, вот, мол, там что-то шведы и датчане и немцы порешали, ну и пусть это, значит, будет окончательным вердиктом".

"Я не хочу никому грозить. Не хочу ни на что намекать. Но я просто знаю, что эта грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной", - подчеркнул Лавров.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

В марте 2023 года The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц написала, что власти США заявляют, что не обнаружили данных, указывающих на причастность России к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", и полагают, что диверсию провела некая поддерживающая Украину группировка. При этом в феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш сообщил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершены по распоряжению президента Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.