Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области агента СБУ, собиравшего сведения о ВС РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области агента украинских спецслужб, собиравшего сведения о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции.

"На территории Херсонской области задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации",- сообщила спецслужба.

В его задачи, сообщили в ФСБ, "входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам".

По данным спецслужбы, эти данные передавались "кадровому сотруднику СБУ с помощью интернет-мессенджера WhatsApp для последующей отправки ВСУ с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ".

Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю в отношении 54-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), он арестован.

В спецслужбе не раскрыли личность задержанного.

ФСБ СБУ Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лидеры РФ и КНР проведут переговоры в пятницу по видеоконференцсвязи

Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине

Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине

Что произошло за день: среда, 28 декабря

Росстат зафиксировал новый исторический минимум безработицы в стране в ноябре

Росстат зафиксировал новый исторический минимум безработицы в стране в ноябре

Главы военных ведомств РФ, Турции и Сирии провели переговоры в Москве

Нападения в школах и вузах

Обвиняемый в убийстве студентов пермского вуза приговорен к пожизненному сроку

Обвиняемый в убийстве студентов пермского вуза приговорен к пожизненному сроку

Россияне получили возможность запретить сделки со своим имуществом через "Госуслуги"

Минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди повысят с 1 января, на шампанское - с 7 января

Минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди повысят с 1 января, на шампанское - с 7 января
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });