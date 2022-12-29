ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области агента СБУ, собиравшего сведения о ВС РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области агента украинских спецслужб, собиравшего сведения о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции.

"На территории Херсонской области задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации",- сообщила спецслужба.

В его задачи, сообщили в ФСБ, "входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам".

По данным спецслужбы, эти данные передавались "кадровому сотруднику СБУ с помощью интернет-мессенджера WhatsApp для последующей отправки ВСУ с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ".

Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю в отношении 54-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), он арестован.

В спецслужбе не раскрыли личность задержанного.